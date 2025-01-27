Находкой на площади Кирова в Петрозаводске займутся археологи

Крупные камни с остатками цементного раствора и битый кирпич были обнаружены 17 января в ходе работ по прокладке инженерно-технических сетей на площади Кирова, сообщает в паблике Управление по охране ОКН Республики Карелия.
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