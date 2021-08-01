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Глава USADA: Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания

Глава USADA: Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания

Глава USADA Трэвис Тайгарт призвал обнародовать тесты на допинг российских спортсменов. — Конечно, несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное.

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