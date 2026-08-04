Анкара требует остановить атаки в Чёрном море после удара ВСУ по турецкому танкеру

Чёрное море снова стало ареной опасной игры, где ставки — жизни моряков и свобода судоходства. На этой неделе Анкара официально обратилась к Москве и Киеву с требованием обеспечить безопасность гражданских судов.
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