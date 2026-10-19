Алена Рапунцель борется с раком четвертой стадии. По словам звезды «Дома-2», ее жизнь висит на волоске, сейчас девушка уже прошла две «химии» — кто ее поддерживает, почему ушел муж, и помогает ли ей сестра Ольга Рапунцель? Алена СавкинаВ июле у 29-летней блогерши и мамы троих детей Алены Семиной обнаружили рак лимфатической системы четвертой стадии.