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Теперь Белоусов взялся за военных медиков: В МО "слетел" очередной высокопоставленный чиновник

Теперь Белоусов взялся за военных медиков: В МО "слетел" очередной высокопоставленный чиновник

Сегодня 1,9K прочитали Наведение порядка в оборонном ведомстве идёт полным ходом! На днях Андрей Белоусов посетил ряд объектов ГВМУ МО РФ, после чего ещё один высокопоставленный чиновник лишился "хлебного" места.

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