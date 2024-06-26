Теперь Белоусов взялся за военных медиков: В МО "слетел" очередной высокопоставленный чиновник

Сегодня 1,9K прочитали Наведение порядка в оборонном ведомстве идёт полным ходом! На днях Андрей Белоусов посетил ряд объектов ГВМУ МО РФ, после чего ещё один высокопоставленный чиновник лишился "хлебного" места.