Хезболла объявила мобилизацию в Ливане

Ливанская Хезболла готовится вступить в войну против Израиля. Группировка объявила мобилизацию в Ливане, а также сообщила о приведении в высшую степень боевой готовности своих подразделений Накануне этого Хезболла нанесла ракетный удар по Иерусалиму, как ответ на удары Израиля по территории Ливана.