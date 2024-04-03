Сферу социального обслуживания цифровизируют в Братске

В атмосфере отчетного собрания, где основной темой стало обсуждение достижений и планов социальной сферы, глава Братска Сергей Серебренников, выступил с благодарственной речью перед командами Управления социальной защиты и Комплексного центра города и района за их результативную деятельность.
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