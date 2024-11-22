Завершился показ второго сезона “Короля Талсы” – все эпизоды уже доступны д...

Завершился показ второго сезона “Короля Талсы” – все эпизоды уже доступны для просмотраКак стало известно, на этой неделе завершился показ второго сезона криминального сериала “Король Талсы” от студии Paramount Pictures – теперь зрителям доступны все 10 эпизодов второго сезона.