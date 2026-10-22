Аргументы и факты – aif.ru Молдавия задержала ещё двух пограничников Украины, преследовавших мужчину Погранполиция Молдавии задержала ещё двух украинских пограничников, которые, по предварительной информации, нарушили государственную границу при попытке задержать гражданина Украины на реке Днестр, заявили в молдавском ведомстве.
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