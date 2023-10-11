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Глава Activision Blizzard провел собрание акционеров, на котором вспомнил про Guitar Hero ...

Глава Activision Blizzard провел собрание акционеров, на котором вспомнил про Guitar Hero ...

Глава Activision Blizzard провел собрание акционеров, на котором вспомнил про Guitar Hero и обсудил будущее с MicrosoftВ то время как Microsoft работает над завершением сделки по приобретению Activision Blizzard, компания провела собрание акционеров, на котором обсуждался ряд вопросов, сообщает журналист Джез Корден (Jez Corden).

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