Глава Activision Blizzard провел собрание акционеров, на котором вспомнил про Guitar Hero и обсудил будущее с MicrosoftВ то время как Microsoft работает над завершением сделки по приобретению Activision Blizzard, компания провела собрание акционеров, на котором обсуждался ряд вопросов, сообщает журналист Джез Корден (Jez Corden).
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