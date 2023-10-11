Глава Activision Blizzard провел собрание акционеров, на котором вспомнил про Guitar Hero и обсудил будущее с MicrosoftВ то время как Microsoft работает над завершением сделки по приобретению Activision Blizzard, компания провела собрание акционеров, на котором обсуждался ряд вопросов, сообщает журналист Джез Корден (Jez Corden).