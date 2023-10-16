Дружба Путина с Нетаньяху дала трещину. Почему?

Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Комментарии
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ЛД
Лилия Дрогочинская
👍👍👍
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1 час.
Владимир Алтайцев
О какой  дружбе  может идти речь между  главами государств? Могут быть только  контакты для пользы  обеих стран. Но  дружба  это за гранью разума.
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1 час.

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