Том Холландер, актер из Пиратов Карибского моря, рассказал о том, как по ошиб...

Том Холландер, актер из Пиратов Карибского моря, рассказал о том, как по ошибке получил гонорар Тома ХолландаАктер Том Холландер, который зрителям известен преимущественно благодаря роли Катлера Беккета из Пиратов Карибского моря, рассказал о необычном случае, произошедшем с ним за его актерскую карьеру.
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