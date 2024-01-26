Том Холландер, актер из Пиратов Карибского моря, рассказал о том, как по ошиб...

Том Холландер, актер из Пиратов Карибского моря, рассказал о том, как по ошибке получил гонорар Тома ХолландаАктер Том Холландер, который зрителям известен преимущественно благодаря роли Катлера Беккета из Пиратов Карибского моря, рассказал о необычном случае, произошедшем с ним за его актерскую карьеру.