Мирошник: ВСУ с начала лета более 140 раз атаковали пассажирские автобусы в РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины более 140 раз атаковали пассажирские автобусы на территории России с начала года, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.