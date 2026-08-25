Мирошник: ВСУ с начала лета более 140 раз атаковали пассажирские автобусы в РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины более 140 раз атаковали пассажирские автобусы на территории России с начала года, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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