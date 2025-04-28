Мошенники начали похищать деньги через сообщения об акциях в Telegram

Пользователям предлагают до 70 процентов кешбэка за покупки Мошенники в России начали рассылать в Telegram фальшивые ссылки с заманчивым предложением: до 70% кешбэка за покупки, однако вместо денег и подарков жертвам грозит кража денежных средств со счетов, передает 78.