Медики ЮВО в Южной Осетии отработали эвакуацию условно раненых военнослужащих во время учений

В ходе тренировки на полигоне Дзарцеми медики провели поисковые и эвакуационные мероприятия военнослужащих мотострелковых подразделений из условно «пострадавших» и горящих бронеобъектов.
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