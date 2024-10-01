Дыхание Третьей мировой: чем грозит миру вторжение Израиля в Ливан

Израиль объявил о начале наземной операции под именем «Стрелы севера» — военные самолеты и артиллерия нанесли удары по более чем тридцати деревням в Ливане, а также по южным пригородам ливанской столицы Бейрута.
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