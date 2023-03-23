Ишмуратова о запрете фтора для лыж: «Инициатива очень хорошая, но как они будут контролировать выполнение – очень важный вопрос»

Светлана Ишмуратова высказалась о запрете фторсодержащих средств для подготовки лыж. «Это, конечно же, хорошее предложение.
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