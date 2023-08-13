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Веретенников в финале гран-при встретится с британцем с опытом боев в Bellator и АСА

Казахстанец Николай Веретенников вышел в финал гран-при UFL, где встретится с 34-летним британцем Эшли Рисом (9-2).

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