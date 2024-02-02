Врачи Вологодской области пожаловались на невыплату денег по программе «Земский доктор»

ВОЛОГДА, 2 февраля, ФедералПресс. Врач терапевт Кичменгско-Городецкого округа Виктория Завалина пожаловалась врио губернатора Вологодской области Георгию Филимонову, что ей и ее коллегам не выплатили деньги по программе «Земский доктор» в размере 1 млн рублей.
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