Врачи Вологодской области пожаловались на невыплату денег по программе «Земский доктор»

ВОЛОГДА, 2 февраля, ФедералПресс. Врач терапевт Кичменгско-Городецкого округа Виктория Завалина пожаловалась врио губернатора Вологодской области Георгию Филимонову, что ей и ее коллегам не выплатили деньги по программе «Земский доктор» в размере 1 млн рублей.