Актеры «Слова пацана» мечтают сняться во втором сезоне «Золотого дна»

Проект режиссера Ильи Ермолова понравился и Маратику, и Андрею. Рузиль Минекаев и Леон Кемстач в сериале «Слово пацана», 2023, фото: TOOMUCH ProductionИсполнители главных ролей в телесериале «Слово пацана.
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