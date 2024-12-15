Кто кому должен?

В 2014 году мне пришлось покинуть Киев. Думаю, что навсегда. По крайней мере желания возвращаться и начинать всё сначала ни у меня, ни у моей жены нет, а ребёнок всю свою сознательную жизнь (12 лет из 18) прожил в Москве — именно она для него родной город.
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