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Спорт Уик-Энд

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Почему пенальти в ворота «Зенита» назначили, а в ворота ЦСКА нет. Мнения тренеров разошлись

Почему пенальти в ворота «Зенита» назначили, а в ворота ЦСКА нет. Мнения тренеров разошлись

После матча «Зенит» - ЦСКА (1:2) тренеры, естественно, разошлись в оценке судейства. Прежде всего, это казалось моментов с пенальти: назначенного в ворота Адамова и не назначенного – в ворота Торопа.

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