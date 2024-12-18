В Индии 92% сотрудников канализационных систем — выходцы из низших каст

В Инди 92% работников канализационных и септических систем в городских органах власти принадлежат к зарегистрированным низшим кастам, заявил 17 декабря государственный министр по вопросам социальной справедливости и расширения прав и возможностей Рамдас Атавале, пишет Hindustan Times.