В Индии 92% сотрудников канализационных систем — выходцы из низших каст

В Инди 92% работников канализационных и септических систем в городских органах власти принадлежат к зарегистрированным низшим кастам, заявил 17 декабря государственный министр по вопросам социальной справедливости и расширения прав и возможностей Рамдас Атавале, пишет Hindustan Times.
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