Полицейские вместе с представителями общественных советов организовывают встречи с подростками, направленные на повышение правовой грамотности

В рамках профилактической работы с молодежью начальник по делам несовершеннолетних Управления МВД России по городу Тольятти подполковник полиции Наталья Королёва совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Еленой Верховой встретилась с учащимися общеобразовательного учебного учреждения.