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Царьград

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Русский священник увидел прямую связь между ЛГБТ* и квадробингом

Русский священник увидел прямую связь между ЛГБТ* и квадробингом

По мнению Лукьянова, квадробинг готовит детей к принятию идеологии ЛГБТ*Священник Фёдор Лукьянов в разговоре с РИА Новости отметил, что квадробинг является опасной субкультурой, поскольку она прививает детям мысли о множественности гендеров и ЛГБТ*-идеологии.

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