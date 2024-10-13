Русский священник увидел прямую связь между ЛГБТ* и квадробингом

По мнению Лукьянова, квадробинг готовит детей к принятию идеологии ЛГБТ*Священник Фёдор Лукьянов в разговоре с РИА Новости отметил, что квадробинг является опасной субкультурой, поскольку она прививает детям мысли о множественности гендеров и ЛГБТ*-идеологии.