Государству нужнее: как идет национализация стратегически важных предприятий

АС

Александр Сергеевич

Понятие "меценатство" для них неизвестно и выше понимания ; о таких , как Савва Морозов , Третьяков , Пирогов и другие им не ведомо.Ждут лозунга " война дворцам , мир хижинам" их не пугает. Речь не идет об отнять и поделить , а о помощи людям,детям , находящимся на пороге смерти без дорогостоящего лечения. Зачем , есть офшоры ,есть вкусная недвижимость за рубежом и многие другие не менее интересные способы траты денег , заработанных в РФ. Наверное пора ставить вопрос ; вы за Россию в трудный момент или за свой кошелек ? Как думаете ?