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Государству нужнее: как идет национализация стратегически важных предприятий

Государству нужнее: как идет национализация стратегически важных предприятий

С февраля 2022 года Генпрокуратура возбудила 55 дел о передаче частной собственности государству, причем посчитаны только крупные предприятия.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ И НЕ ОТДАВАЛИ ДРУГИМ ТАКИМ ЖЕ. ХВАТИТ РАЗДАВАТЬ НАРОДНОЕ ДОБРО ! ВСЁ СОЗДАНО ТРУДОМ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, А НЕ ЗАХВАТЧИКОВ И ВСЯКИХ ОПГ
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4 час.
АС
Александр Сергеевич
Не понимаю , зачем нам олигархи , зарабатывающие по 1млн. в день , когда по ТВ слезно просят помочь больным детям скинуться нищим ?
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4 час.
АС
Александр Сергеевич
Понятие &quot;меценатство&quot; для них неизвестно и выше понимания ; о таких , как Савва Морозов , Третьяков , Пирогов  и другие им не ведомо.Ждут лозунга &quot; война дворцам , мир хижинам&quot; их не пугает. Речь не идет об отнять и поделить , а о помощи людям,детям , находящимся на пороге смерти без дорогостоящего лечения. Зачем , есть офшоры ,есть вкусная недвижимость за рубежом и многие другие не менее интересные способы траты денег , заработанных в РФ. Наверное пора ставить вопрос ; вы за Россию в трудный момент  или за свой кошелек ? Как думаете ?
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3 час.

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