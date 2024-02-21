С февраля 2022 года Генпрокуратура возбудила 55 дел о передаче частной собственности государству, причем посчитаны только крупные предприятия.
Государству нужнее: как идет национализация стратегически важных предприятий
Комментарии
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Людмила Лиханова
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ И НЕ ОТДАВАЛИ ДРУГИМ ТАКИМ ЖЕ. ХВАТИТ РАЗДАВАТЬ НАРОДНОЕ ДОБРО ! ВСЁ СОЗДАНО ТРУДОМ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ, А НЕ ЗАХВАТЧИКОВ И ВСЯКИХ ОПГ
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4 час.
АС
Александр Сергеевич
Не понимаю , зачем нам олигархи , зарабатывающие по 1млн. в день , когда по ТВ слезно просят помочь больным детям скинуться нищим ?
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4 час.
АС
Александр Сергеевич
Понятие "меценатство" для них неизвестно и выше понимания ; о таких , как Савва Морозов , Третьяков , Пирогов и другие им не ведомо.Ждут лозунга " война дворцам , мир хижинам" их не пугает. Речь не идет об отнять и поделить , а о помощи людям,детям , находящимся на пороге смерти без дорогостоящего лечения. Зачем , есть офшоры ,есть вкусная недвижимость за рубежом и многие другие не менее интересные способы траты денег , заработанных в РФ. Наверное пора ставить вопрос ; вы за Россию в трудный момент или за свой кошелек ? Как думаете ?
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3 час.
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