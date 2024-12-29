Россиянин из Кировской области погиб в Паттайе

Россиянин, врач скорой помощи из Кировской области Сергей Колчанов погиб в таиландской Паттайе при падении с лестницы, заявила администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях Светлана Шерстобоева.
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