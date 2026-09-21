Черная малиновка стала «птицей года» в Новой Зеландии по итогам голосования

Черная малиновка, которая когда-то была самой редкой птицей в мире, но благодаря уникальному природоохранному проекту оказалась спасена от вымирания, стала птицей года в Новой Зеландии по результатам голосования с рекордным участием жителей, рассказывает 21 сентября газетаThe Guardian.