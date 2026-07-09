В Нижегородской области вводят новые правила продажи бензина

Топливный кризис добрался и до Нижегородской области. Если ещё неделю назад ситуация на заправках была терпимой, то сейчас и губернатор Глеб Никитин признал, что в регионе наступил острый дефицит бензина.
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