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Аргументы недели

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ВЦИОМ: почему россияне требуют снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

ВЦИОМ: почему россияне требуют снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

Официальные данные показывают резкое снижение подростковой преступности за 30 лет: с 225 тысяч преступлений в 1993 году до 26 тысяч в 2024-м.

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