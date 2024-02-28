Медведев зачитал вслух цитату из телеграммы Сталина на совещании по ВПК

РИАМО - 28 фев. Во время совещания Военно-промышленной комиссии заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев показал и зачитал вслух цитату советского лидера Иосифа Сталина, она была помещена в рамку.
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