Разгром «самураев» на Халхин-Голе заставил японских милитаристов уважать мощь нашей страны «11 мая 1939 года начались боевые действия между Советским Союзом и Японией на реке Халхин-Гол, – говорится в сообщении МИД РФ.
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