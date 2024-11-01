Александр Горшков: Соболев пока не приносит пользу «Зениту»

Экс-нападающий «Спартака» по-прежнему в центре внимания экспертов. Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков поделился впечатлениями от игры нападающего петербуржцев Александра Соболева, перешедшего из стана московского «Спартака».
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