Украинский военный обрадовался российским штурмовикам из-за пятидневной жажды

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) обрадовался появлению в своем окопе российских штурмовиков. Об этом РИА Новости рассказал боец 255 мотострелкового полка «Южной» группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с позывным Аю.
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