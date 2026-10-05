Обвиняемого в убийстве Церетели и ее дочери доставили в суд в Москве

Теймураза Гогиашвили, обвиняемого в убийстве Елены Церетели и её дочери, доставили в суд Москвы, где будет рассмотрен вопрос об аресте.
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