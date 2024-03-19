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Военное обозрение

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Дюнкерк: между Англией и Францией

Дюнкерк: между Англией и Францией

17 сентября 1646 года французские войска под командованием Людовика II де Бурбона, принца Конде, осадили ненавистный французам и англичанам Дюнкерк, с моря крепость блокировал голландский флот Мартина Тромпа, и 11 октября город капитулировал.

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