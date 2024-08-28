Разведка США: Украина намерена сохранить территорию России

Президент России Владимир Путин предпримет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть себе территорию в Курской области, захваченную украинскими войсками, но российским войскам предстоит «тяжелый бой», заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.
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