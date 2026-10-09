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За рулем

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Три завода работают в три смены: эти машины пользуются огромным спросом

Три завода работают в три смены: эти машины пользуются огромным спросом

Квартальные продажи электромобилей Mercedes-Benz обновили исторический максимум. С июля по сентябрь 2026 года марка передала клиентам 68,4 тыс.

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