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Путин подписал закон, запрещающий высаживать детей и инвалидов из общественного транспорта

Путин подписал закон, запрещающий высаживать детей и инвалидов из общественного транспорта

Текст документа размещен на официальном портале опубликования нормативных правовых актов 12 июня фото: GettyImages/ Credit: ComstockПрезидент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта.

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Комментарии
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ВК
Владимир Капицын
Откуда берутся такие водители и контролеры? Как их земля рождает или родителя так воспитывают?
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16 час.

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