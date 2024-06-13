Путин подписал закон, запрещающий высаживать детей и инвалидов из общественного транспорта

Текст документа размещен на официальном портале опубликования нормативных правовых актов 12 июня фото: GettyImages/ Credit: ComstockПрезидент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который вводит штраф до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта.
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