На линейках 1 сентября будут говорить о единстве народов России

Предстоящее 1 сентября в российских образовательных учреждениях будет посвящено темам единства народов России, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей.
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