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В Госдуме рассказали про уважительные причины для пропуска работы

В Госдуме рассказали про уважительные причины для пропуска работы

Член Комитета Государственной Думы по труду Светлана Бессараб сообщила РИА Новости, что уважительными причинами для отсутствия на работе могут быть стихийные бедствия, объявленные чрезвычайные ситуации, болезни и смерть родственника.

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