США ввели санкции против двух китайских компаний за помощь КСИР

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении двух китайских компаний за их предполагаемую поддержку иранской авиакомпании Mahan Air, которую Вашингтон назвал главным авиаперевозчиком оружия, военных и оборудования Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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