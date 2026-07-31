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Парламентская газета

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США ввели санкции против двух китайских компаний за помощь КСИР

США ввели санкции против двух китайских компаний за помощь КСИР

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении двух китайских компаний за их предполагаемую поддержку иранской авиакомпании Mahan Air, которую Вашингтон назвал главным авиаперевозчиком оружия, военных и оборудования Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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