Министр обороны России Андрей Белоусов собирает новую команду. В ведомстве уже появился человек, которого все называют "экономическим киллером".
Коррупционерам объявлена война. Олег Савельев выступит против "пятой колонны"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Перекрывается, тихонько перекрывается поток денег... из России и её экономики... на Иудейский Уолл Стрит!!!.... созданный Грязными евреями,... ещё в 90-тые годы.... И этому послужило СВО!!!, ... Когда сионизм, решил окончательно, уничтожить Россию и Русский народ... и сразу стал получать по мордасам...НА ВСЕХ ФРОНТАХ!!! ,,НА политических, НА финансовых, НА экономических ... НА военном фронте!.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии