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Коррупционерам объявлена война. Олег Савельев выступит против "пятой колонны"

Коррупционерам объявлена война. Олег Савельев выступит против "пятой колонны"

Министр обороны России Андрей Белоусов собирает новую команду. В ведомстве уже появился человек, которого все называют "экономическим киллером".

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Комментарии
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Алексей Тан
Перекрывается, тихонько перекрывается поток денег... из России и её экономики... на Иудейский Уолл Стрит!!!.... созданный Грязными евреями,... ещё в 90-тые годы.... И этому послужило СВО!!!, ... Когда сионизм, решил окончательно, уничтожить Россию и Русский народ... и сразу стал получать по мордасам...НА ВСЕХ ФРОНТАХ!!! ,,НА политических, НА финансовых, НА экономических ... НА военном фронте!.
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