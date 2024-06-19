Коррупционерам объявлена война. Олег Савельев выступит против "пятой колонны"

Алексей Тан

Перекрывается, тихонько перекрывается поток денег... из России и её экономики... на Иудейский Уолл Стрит!!!.... созданный Грязными евреями,... ещё в 90-тые годы.... И этому послужило СВО!!!, ... Когда сионизм, решил окончательно, уничтожить Россию и Русский народ... и сразу стал получать по мордасам...НА ВСЕХ ФРОНТАХ!!! ,,НА политических, НА финансовых, НА экономических ... НА военном фронте!.