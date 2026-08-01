Беспилотную опасность объявили в Московской области

Беспилотную опасность в субботу, 1 августа, объявили на территории Московской области. Соответствующее оповещение поступило в единую систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по Подмосковью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии