Совфед предложил контролировать ценообразование на автомобили такси

РИАМО - 27 дек. Совет Федерации предложил Минпромторгу РФ и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) контролировать цены на автомобили такси, если будут введены требования к уровню локализации машин в регионах России, сообщает РБК.
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