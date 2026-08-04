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Сейфти «Чикаго» Коби Брайант выбыл на 8–10 недель

Сейфти «Чикаго Беарс» Коби Брайант пропустит от восьми до десяти недель из-за травмы левого колена. Брайант получил повреждение во время первых контактных тренировочных сборов.

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