В Оренбуржье чиновники объявили тендер на покупку внедорожника за 5,3 млн

Муниципальное казенное учреждение по обеспечению деятельности органов местного самоуправления при администрации Курманаевского района Оренбургской области объявило тендер на приобретение машины для использования в служебных целях.
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