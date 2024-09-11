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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Врач рассказал, на что может указывать постоянная сонливость

Врач рассказал, на что может указывать постоянная сонливость

Специалист посоветовал правильно выбирать режим сна Эксперт по сну Линдси Браунинг предупреждает, что регулярный сон продолжительностью более девяти часов может быть симптомом серьезных проблем со здоровьем.

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