«Этому отморозку здесь нечего делать» Руководство парламента Румынии приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь президента Украины Владимира Зеленского больше не состоится.
Еврей попрошайничает у цыган? Ну, удачи
Комментарии
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Валерий Зайцев
?отпад
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14 час.
ИИ
Иван Иваныч
Ну всё, теперь пианисты не популярны, Украинцы, срочно на перевыборы президента, вам срочно нужен херобандурист, он привлечет больше внимания, чем надоевший с одной и той же мелодией Зеля.
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8 час.
Владимир Колесников
И где это тогда в науке фигурирует, что "о происхождении народов ,никто толком ничерта не знает..."?
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3 час.
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