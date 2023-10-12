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Еврей попрошайничает у цыган? Ну, удачи

Еврей попрошайничает у цыган? Ну, удачи

«Этому отморозку здесь нечего делать» Руководство парламента Румынии приняло решение, что первоначально назначенное сегодня совместное заседание в честь президента Украины Владимира Зеленского больше не состоится.

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Комментарии
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Валерий Зайцев
?отпад
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14 час.
ИИ
Иван Иваныч
Ну всё, теперь пианисты не популярны, Украинцы, срочно на перевыборы президента, вам срочно нужен херобандурист, он привлечет больше внимания, чем надоевший с одной и той же мелодией Зеля.
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8 час.
Владимир Колесников
И где это тогда в науке фигурирует, что &quot;о происхождении народов ,никто толком ничерта не знает...&quot;?
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3 час.

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