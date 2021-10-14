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Пожар охватил деревянные бытовки и автомобили на юге Москвы

Пожар охватил деревянные бытовки и автомобили на юге Москвы

Сотрудники экстренных служб выехали на место пожара, который случился на улице Котляковской. Там загорелся автосервис, в том числе произошло возгорание деревянных бытовок и припаркованных автомобилей на общей площади около 100 квадратных метров.

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